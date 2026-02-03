Serie del Caribe 2026: Panamá cae ante México verde y ya suma dos derrotas

La novena de Panamá (Federales de Chiriquí) cayó en la segunda fecha de la Serie del Caribe 2026 ante México Verde (Tomateros de Culiacán) 2-1 en el Estadio Panamericano de los Charros para sumar su segunda derrota consecutiva en el torneo.

En la tercera entrada los mexicanos anotaron sus dos carreras gracias a un sencillo impulsador de Rodolfo Amador que trajo al plato a Luis Verdugo y Carlos Sepulveda.

Los dirigidos por José Mayorga descontaron en la séptima entrada por medio de un doblete remolcador de Abraham Rodríguez para que anotara Luis Castillo.

Jorge García fue el abridor por Panamá lanzando 4.1, permitió 4 hits, 2 carreras, boleó a uno y recetó 4 ponches para cargar con la derrota.

Abdiel Mendoza, Severino González y Humberto Mejía mantuvieron a raya a los mexicanos por 3.2 con 5 hits permitidos y 4 ponches de forma combinada.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?

Panamá vuelve a jugar mañana donde enfrentará a República Dominicana.