Clásico Mundial Béisbol -  15 de marzo de 2026 - 08:31

Venezuela vs Italia: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Clásico Mundial 2026

Repasa todos los detalles del partido entre Venezuela e Italia en la segunda semifinal del Clásico Mundial 2026.

Venezuela vs Italia: Fecha

Venezuela vs Italia: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Clásico Mundial 2026

Foto: MLB

Venezuela derrotó a Japón, campeón del 2023, con una victoria 8-5 viniendo desde atrás en los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 disputados en loanDepot park la noche del sábado.

Venezuela enfrentará a Italia la noche del lunes en Miami. El país disputará las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2009, que había sido su mejor resultado histórico en el torneo. Ese año, Venezuela perdió ante Corea en las semifinales.

Por su parte, la Selección de Italia que marcha invicta en el torneo, anotó ocho carreras tempraneras y aguantó ataques cerca del final para imponerse a Puerto Rico por 8-6 en los cuartos de final.

VENEZUELA VS ITALIA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026

  • Fecha: Lunes, 16 de marzo de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: loanDepot park, Miami, FL
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
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