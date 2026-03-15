Venezuela derrotó a Japón, campeón del 2023, con una victoria 8-5 viniendo desde atrás en los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 disputados en loanDepot park la noche del sábado.
Por su parte, la Selección de Italia que marcha invicta en el torneo, anotó ocho carreras tempraneras y aguantó ataques cerca del final para imponerse a Puerto Rico por 8-6 en los cuartos de final.
VENEZUELA VS ITALIA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026
- Fecha: Lunes, 16 de marzo de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: loanDepot park, Miami, FL
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión