Venezuela vs Italia: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Clásico Mundial 2026 Foto: MLB

Venezuela derrotó a Japón, campeón del 2023, con una victoria 8-5 viniendo desde atrás en los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 disputados en loanDepot park la noche del sábado.

Venezuela enfrentará a Italia la noche del lunes en Miami. El país disputará las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2009, que había sido su mejor resultado histórico en el torneo. Ese año, Venezuela perdió ante Corea en las semifinales.

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