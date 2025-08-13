Williamsport 2025: Partidos para hoy miércoles 13 de agosto FOTO: ELPIDIO PINTO

Las acciones de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025, inician hoy, miércoles 13 de agosto con varios choques de alto nivel, incluyendo el de la novena de Panamá dirigida por Elpidio Pinto contra Australia.

La tropa de Vacamonte (Panamá Oeste), está representando al país después de quedar campeón en el torneo nacional, venciendo a Coclé en la gran final disputada a inicios del año en el Estadio Infantil Felipe Motta.

Esta será la tercera ocasión que el campeón del campeonato nacional irá directo como Panamá y no como Latinoamérica, tras Coclé (2022) y Veraguas (2023). Partidos para hoy miércoles, 13 de agosto - Williamsport 2025 Puerto Rico vs Latinoamérica - Little League Volunteer Stadium (12:00 pm)

Mountain vs Great Lakes - Lamade Stadium (2:00 pm)

Panamá vs Australia - Little League Volunteer Stadium (4:00 pm)

Metro vs Southwest - Lamade Stadium (6:00 pm)