Armando Reséndiz, el héroe de Guayabitos, Nayarit fue recibido tras derrotar a Caleb Plant

El apodado como "El Toro" fue visto en la previa como un rival modesto para la defensa titular de Plant (ahora 23-3, 14 KOs), que tenía planificada una pelea titular futura ante Jermall Charlo, cara a cara que ha quedado en peligro tras el traspié del estadounidense originario de Nashville, Tennessee.

Armando Reséndiz, ídolo de Guayabitos

“Este cinturón lo es todo; es el testimonio de años de trabajo duro y perseverancia. Antes de esta pelea, era solo un contendiente más que intentaba demostrar su valía. Ahora, como campeón mundial, siento que he alcanzado un nuevo nivel. Me ha dado confianza y me ha abierto puertas que nunca creí posibles. Pero lo más importante, me ha demostrado que cuando realmente crees en ti mismo y en tu equipo, nada es imposible”, mencionó Reséndiz para el reconocido portal BoxingScene.

Un pueblo con un corazón enorme

“Cada vez que peleo, llevo el nombre de Guayabitos conmigo. Somos un pueblo pequeño, pero tenemos un gran corazón y grandes sueños. Estoy orgulloso de mi origen y espero que esta victoria les demuestre a los jóvenes de mi pueblo que ningún sueño es demasiado grande. Esta no es solo mi victoria, es una victoria para todos los que siempre han creído en mí y para la gente de Nayarit que siempre me ha apoyado".

"Este título es solo el principio. Quiero seguir adelante, defendiendo este cinturón y retando a los mejores de la división. Mi objetivo es unificar los títulos y demostrar que puedo estar a la altura de cualquiera en el mundo. Ahora mismo, me mantengo concentrado, humilde y trabajando aún más duro en el gimnasio. Sea quien sea el próximo, estaré listo. No podría lograrlo sin el apoyo de todo mi equipo. Todos, mis promotores, mi mánager, mis entrenadores y mi familia, ganamos este título mundial juntos. Estoy realmente agradecido por su apoyo”, finalizó el púgil derecho de 1.78 m de estatura.