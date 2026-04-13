Británicos Tyson Fury y Conor Benn ganaron sus combates el fin de semana en Londres

Los púgiles británicos Tyson Fury y Conor Benn salieron con sus manos levantadas del Tottenham Hotspur Stadium de la ciudad de Londres el fin de semana, después de superar sus respectivos retos del fin de semana en velada de Netflix.

El explosivo Benn superó en la pelea coestelar de la cartelera al estadounidense Regis Prograis, en un cara a cara que se extendió por 10 asaltos, para aumentar su marca a 25 triunfos, con 1 derrota.

Conor Benn, que venía de una actuación impecable ante Chris Eubank Jr en el peso mediano, ahora ganó en una decisión unánime, pero sin lucir espectacular, en su vuelta al peso wélter, en un choque sangriento.

Después del combate, el hijo del histórico Nigel Benn lanzó reto a los distintos campeones de las 147 libras, incluyendo a Ryan García, que de inmediato aceptó el reto a través de sus redes sociales.

La vuelta de Tyson Fury

El ex campeón mundial de peso pesado fue el encargado de estelarizar ante el ruso Arslanbek Makhmudov, al que derrotó por decisión unánime en su vuelta al cuadrilátero tras su derrota ante el ucraniano Oleksandr Usyk en el año 2024.

Fury dominó con su acostumbrado fino boxeo, con combinaciones largas y movimientos de piernas alrededor del ring para anotarse su triunfo 35 en su andar como profesional.

Luego del pleito, todos los reflectores se dirigieron a Anthony Joshua, que aceptó el reto lanzado por el "The Gypsy King", que planea grandes combates a pesar de sus 37 años de edad.

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Fuentes han indicado que el plan sería que Fury vs Joshua se lleve a cabo a finales del año 2026.