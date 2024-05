Canelo Álvarez:  "Me siento en mi mejor momento ahora, se los mostraré"

Canelo Álvarez cree que está en su mejor momento

“Me siento muy bien. Me siento en mi mejor momento; Me siento en mi mejor momento porque ya no tengo lesiones, así que me siento en mi mejor momento ahora. Se los mostraré el sábado por la noche. Estoy en mi mejor forma, siempre", destacó Saúl Álvarez después del pesaje.

"Estoy tan feliz de estar aquí. Quiero que todo México disfrute de esta pelea. Será un gran momento y, sobre todo, viva México", añadió.

“Voy a dar lo mejor de mí. Voy a poner toda mi experiencia; mi talento y ganar la pelea. Gana y espero que todos disfruten esta pelea, porque es por México”, señaló Álvarez, que durante más de una década ha sido protagonista en los fines de semana del 5 de mayo.

Canelo-Munguía será el primer choque entre mexicanos por cuatro títulos mundiales en la historia, en gran cartelera que será transmitida a través de la señal de RPC y Telemetro.