Chris Eubank Jr vs Conor Benn II se disputará en noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium

Los púgiles británicos Chris Eubank Jr y Conor Benn se enfrentarán por segunda ocasión en su carrera profesional, esta vez el próximo 15 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium, en un nuevo capítulo de una rivalidad familiar de antaño.

En su primera salida al ring el pasado mes de abril, Eubank Jr (35-3, 25 KOs) consiguió el triunfo en un gran combate de las categoría de peso mediano, que emocionó al público del boxeo, ante un Benn (23-1, 14 KOs), que vendió cara su derrota en una "guerra" en el cuadrilátero como las que tuvieron sus padres.

Fueron 12 duros asaltos de acción por parte de ambos atletas, pero al final todos los jueces vieron el pleito de la misma forma, con una puntuación de 116-112.

The rematch is set



Chris Eubank Jr and Conor Benn will meet again on November 15th at Tottenham Stadium

Chris Eubank Jr vs Conor Benn II y grandes expectativas

Ahora, The Ring Magazine ha informado que los británicos se volverán a ver las caras en este 2025 y con el Tottenham Hotspur Stadium como escenario.

Para este segundo cara a cara, las fuentes no han revelado las condiciones de la categoría de peso, recordando que a Eubank Jr, un natural 160 libras le costó dar el peso.

El evento será promocionado por Ring Magazine y Riyadh Season, con Eubank-Benn por segunda vez, así como lo hicieron en su momento Chris Eubank Sr y Nigel Benn, en gran rivalidad de los años 90.