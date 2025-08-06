Chris Eubank Jr vs Conor Benn II se disputará en noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium

Los púgiles británicos Chris Eubank Jr y Conor Benn se enfrentarán por segunda ocasión en su carrera profesional, esta vez el próximo 15 de noviembre en el Tottenham Hotspur Stadium, en un nuevo capítulo de una rivalidad familiar de antaño.
Fueron 12 duros asaltos de acción por parte de ambos atletas, pero al final todos los jueces vieron el pleito de la misma forma, con una puntuación de 116-112.
Chris Eubank Jr vs Conor Benn II y grandes expectativas
Ahora, The Ring Magazine ha informado que los británicos se volverán a ver las caras en este 2025 y con el Tottenham Hotspur Stadium como escenario.
Para este segundo cara a cara, las fuentes no han revelado las condiciones de la categoría de peso, recordando que a Eubank Jr, un natural 160 libras le costó dar el peso.
El evento será promocionado por Ring Magazine y Riyadh Season, con Eubank-Benn por segunda vez, así como lo hicieron en su momento Chris Eubank Sr y Nigel Benn, en gran rivalidad de los años 90.