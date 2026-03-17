La histórica indiscutible Gabriela Fundora volvió a demostrar su poderío en el poso mosca

La histórica indiscutible boxeadora Gabriela Fundora defendió una vez más con éxito sus cetros dorados de la categoría de peso mosca, una que sigue dominando a placer con apariciones de alto calibre en distintas veladas en grandes escenarios del mundo.

Fundora, campeona indiscutible más joven en la historia del deporte acabó con su rival y campeona interina Viviana Ruiz, en una actuación magistral en la ciudad de Anaheim.

La hermana menor del actual campeón superwélter Sebastian Fundora aprovechó su estatura, controlando el combate con su largo jab, que siempre terminaba con explosivos golpes de izquierda y derecha al rostro y al cuerpo de su rival.

"Sweet Poison" lanzó combinaciones cuando Ruiz se quedó en la esquina con la espalda a las cuerdas y no pudo reaccionar, terminando el combate a falta de 34 segundos del sexto round.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZNBoxing/status/2032992361249386621&partner=&hide_thread=false GABRIELA FUNDORA GETS THE KNOCKOUT WIN OVER VIVIANA RUIZ CORREDOR #BarbozaJrSimsJr | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/epCthIzkCI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 15, 2026

Así la indiscutible campeón mosca defendió sus cetros dorados AMB, OMB, CMB The Ring y de la FIB aumentando su marca a 18 triunfos, sin derrotas y con 10 por la vía rápida.

Una indiscutible dominante, Gabriela Fundora

La victoria por nocaut fue la sexta en siete peleas durante el reinado de Fundora como campeona de peso mosca, que comenzó originalmente en octubre del año 2023, un reinado histórico.

Ahora, Gabriela, que en su momento entrenó en territorio panameño junto a su hermano, ha dejado claro que buscará nuevos retos, en un ascenso de categoría para amenazar las 112 o 115 libras.