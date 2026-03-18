BOXEO Boxeo Internacional -  18 de marzo de 2026 - 11:14

El "Toro" Armando Reséndiz y Jaime Munguía se medirán en choque mexicano supermediano

Informes internacionales han revelado que el campeón de peso supermediano Armando Reséndiz y Jaime Munguía se enfrentarán en mayo.

El Toro Armando Reséndiz y Jaime Munguía se medirán en choque mexicano supermediano

El "Toro" Armando Reséndiz y Jaime Munguía se medirán en choque mexicano supermediano

FOTO: Ring Magazine

El actual campeón AMB de la categoría de peso supermediano Armando Reséndiz volverá al cuadrilátero para un nuevo reto en su carrera, después de sorprender al mundo del boxeo con un triunfo ante Caleb Plant en el mes de mayo del 2025.

Reséndiz (16-2, 11 KOs), que inicialmente estaba en negociaciones con Jermall Charlo, ahora defenderá su cetro dorado ante su compatriota Jaime Munguía (45-2, 35 KOs) el próximo 2 de mayo, el fin de semana de festividades del 5 de mayo, según informes.

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El "Toro", originario de los Guayabitos, Nayarit de México se convirtió en aquel momento en campeón interino y luego después del retiro de Terence "Bud" Crawford fue ascendido a campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo.

Armando Reséndiz y Jaime Munguía un explosivo choque mexicano

Los mexicanos medirán fuerzas en combate como parte de la velada de David Benavidez vs "Zurdo" Ramirez en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

El originario de Tijuana, Baja California de 29 años de edad viene de derrotar a Bruno Surace en una decisión unánime después de 12 asaltos en el ANB Arena de la ciudad de Riad en Arabia Saudita.

Por su parte, la victoria de José Armando Reséndiz ante Caleb Plant fue catalogada como la "Sorpresa del Año", según la revista The Ring en el 2025.

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