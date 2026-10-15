Colombiano Yuberjen Martínez desafiará al campeón Anthony "Princesa" Olascuaga

El invicto púgil colombiano Yuberjen Martínez enfrentará en un gran desafío el próximo 14 de noviembre en Carson, California al actual campeón OMB de la categoría de peso mosca Anthony Olascuaga en el evento coestelar de Pacheco-Fulghum de Matchroom Boxing.

Martínez (7-0, 7 KOs), de 34 años de edad y actual campeón Latino OMB enfrentará choque ante el estadounidense Olascuaga (12-1, 9 KOs), monarca absoluto OMB de la categoría de las 112 libras de 27 años de edad, en un choque de estilos ofensivos que promete emociones en el cuadrilátero.

El escenario será el Dignity Health Sports Park en Carson, CA para un explosivo cara a cara como preámbulo del combate de peso supermediano de Diego Pacheco con Darius Fulghum.

El originario de Turbo, Colombia llegará a este choque luego de ganarle de manera contundente al joven Ángel Betancourt en pleito estelar en la ciudad de Panamá el pasado mes de mayo del presente año 2026, triunfo que le valió conseguir el cetro Latino de la Organización Mundial de Boxeo y un gran ascenso en el ranking de la categoría.

Por su parte, el apodado como "Princesa" vio acción por última vez en marzo, cuando le ganó en Japón al local Jukiya Iimura por TKO en nueve asaltos y en esta ocasión defenderá su cetro dorado por sexta ocasión, título que ganó en el año 2024.

Con la mira en el título mundial, Yuberjen Martínez

“Estoy muy contento con esta gran oportunidad de pelear por el título de la OMB. Después de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río, mi sueño ha sido convertirme en campeón mundial”, mencionó el apodado como "El Tremendo".

El evento, repleto de estrellas emergentes, contará con una gran cantidad de figuras prometedoras en las preliminares como el estadounidense Zaquin Moses, que peleará a ocho asaltos en la categoría de peso superpluma, Nishant Dev en acción a ocho asaltos en la categoría de peso superwélter, Frank Espinoza a seis asaltos en la categoría de peso mediano y Federico Pacheco en ocho asaltos en la categoría de peso pesado.