El ex campeón Jezreel Corrales enfrentará al prospecto kazajo Samatali Toltayev en Aktobe

El ex campeón mundial panameño Jezreel Corrales volverá al cuadrilátero el sábado 31 de octubre para medirse al prospecto kazajo Samatali Toltayev en la ciudad de Aktobe.

Corrales (27-8, 10 KOs), de 35 años de edad viajará a Kazajistán para enfrentar un nuevo reto en su carrera, un cara a cara ante el púgil de 26 años de edad Samatali Toltayev (8-0, 4 KOs) en pleito de la categoría de peso ligero pactado a 10 asaltos en el Zhekpe-zhek Arena por el cinturón Pan Pacific de la FIB.

El apodado como "El Invisible", ex campeón superpluma llegará a este choque luego de sorprender al joven prospecto mexicano Pedro Penunuri con un triunfo sólido por decisión unánime el pasado mes de febrero del presente año 2026.

Por su parte, Toltayev, originario de Almaty, Kazajistán saltó al escenario por última vez el pasado mes de julio, con triunfo en las tarjetas ante el filipino Gary Tamayo.

Juventud vs experiencia, con Jezreel Corrales en busca de volver a triunfar en Asia

El ambidiestro originario de San Miguelito, Panamá buscará acreditarse un nuevo triunfo en tierras asiática, como aquellas recordadas ante el japonés Takashi Uchiyama, unas que lo llevaron a lo más alto de la categoría de las 130 libras en el año 2016.

Una gran oportunidad para el experimentado Jezreel Corrales, que ahora ve acción en las 135 libras, en una noche importante para el boxeo, ya que el mismo 31 de octubre en la noche Carlos "El Gallero" Rodríguez disputará pleito ante el campeón argentino y sudamericano Joel Agustín Contreras en Punta del Este, Uruguay.