MLB José Caballero destaca entre finalistas al Guante de Oro 2026

El panameño José Caballero continúa dejando huella en las Grandes Ligas ( MLB ). El jugador de los Yankees de Nueva York fue anunciado como finalista al Guante de Oro 2026 de la Liga Americana en la categoría de utility , un reconocimiento que destaca su capacidad defensiva para desempeñarse en diferentes posiciones del terreno.

El pelotero santeño figura entre los tres candidatos de esta categoría, junto a Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, y Zach McKinstry, de los Tigres de Detroit, según la gráfica de finalistas de los premios Rawlings Gold Glove.

El premio distingue a los mejores defensores de la temporada regular y toma en cuenta el rendimiento con el guante en el terreno de juego. Caballero tendrá la oportunidad de sumar este galardón a su trayectoria en la MLB y reforzar su reconocimiento como uno de los jugadores panameños con mayor capacidad para adaptarse a distintas funciones.

José Caballero a la defensiva - MLB 2026

El pelotero de 30 años jugó varias posiciones a lo largo de la temporada 2026: 2B (23) 3B (37) SS (70) LF (11) CF (4) RF (9).

Tuvo un porcentaje de fildeo de.972, tras cometer 12 errores en 427 oportunidades y 357.1 episodios jugados. Además, completó 55 Double Plays y 266 asistencias.