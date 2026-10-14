MLB MLB -  14 de octubre de 2026 - 12:52

MLB José Caballero destaca entre finalistas al Guante de Oro 2026

José Caballero es finalista al Guante de Oro 2026 como utility, tras destacar a la defensiva con los Yankees.

MLB José Caballero destaca entre finalistas al Guante de Oro 2026

MLB José Caballero destaca entre finalistas al Guante de Oro 2026

FOTO: IA

El panameño José Caballero continúa dejando huella en las Grandes Ligas (MLB). El jugador de los Yankees de Nueva York fue anunciado como finalista al Guante de Oro 2026 de la Liga Americana en la categoría de utility, un reconocimiento que destaca su capacidad defensiva para desempeñarse en diferentes posiciones del terreno.

El pelotero santeño figura entre los tres candidatos de esta categoría, junto a Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, y Zach McKinstry, de los Tigres de Detroit, según la gráfica de finalistas de los premios Rawlings Gold Glove.

El premio distingue a los mejores defensores de la temporada regular y toma en cuenta el rendimiento con el guante en el terreno de juego. Caballero tendrá la oportunidad de sumar este galardón a su trayectoria en la MLB y reforzar su reconocimiento como uno de los jugadores panameños con mayor capacidad para adaptarse a distintas funciones.

José Caballero a la defensiva - MLB 2026

El pelotero de 30 años jugó varias posiciones a lo largo de la temporada 2026: 2B (23) 3B (37) SS (70) LF (11) CF (4) RF (9).

Tuvo un porcentaje de fildeo de.972, tras cometer 12 errores en 427 oportunidades y 357.1 episodios jugados. Además, completó 55 Double Plays y 266 asistencias.

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