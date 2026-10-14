MLB José Caballero destaca entre finalistas al Guante de Oro 2026

El panameño José Caballero continúa dejando huella en las Grandes Ligas (MLB). El jugador de los Yankees de Nueva York fue anunciado como finalista al Guante de Oro 2026 de la Liga Americana en la categoría de utility, un reconocimiento que destaca su capacidad defensiva para desempeñarse en diferentes posiciones del terreno.
El premio distingue a los mejores defensores de la temporada regular y toma en cuenta el rendimiento con el guante en el terreno de juego. Caballero tendrá la oportunidad de sumar este galardón a su trayectoria en la MLB y reforzar su reconocimiento como uno de los jugadores panameños con mayor capacidad para adaptarse a distintas funciones.
José Caballero a la defensiva - MLB 2026
El pelotero de 30 años jugó varias posiciones a lo largo de la temporada 2026: 2B (23) 3B (37) SS (70) LF (11) CF (4) RF (9).
Tuvo un porcentaje de fildeo de.972, tras cometer 12 errores en 427 oportunidades y 357.1 episodios jugados. Además, completó 55 Double Plays y 266 asistencias.