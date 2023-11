David Benavidez envió contundente mensaje a Canelo Álvarez

David Benavidez y el mensaje a Canelo Álvarez

“Creo que me solidifiqué con la actuación tan dominante que tuve, y le recordé a todos quién es el verdadero campeón de las 168 libras. Soy tres veces campeón mundial en 168 libras y quiero que me den la pelea que todos quieren ver. ¿Quién quiere ver a David Benavidez contra Canelo? Si eso es lo que quieren ver, hagámosla”, dijo David Benavidez luego del triunfo ante Demetrius Andrade.

“Tengo que seguir ganándole a todos los que me pongan enfrente. Soy el mejor, quiero ser el mejor. No me importa a quién me pongan enfrente, lo voy a noquear”, mencionó.

“Démosle a la gente lo que quiere ver, ¿quieren ver David Benavidez contra Canelo? Eso es lo único que está escrito en piedra”, finalizó el boxeador de 26 años de edad.