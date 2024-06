David Benavidez: "Si Canelo cree que es el mejor del mundo, que venga a ganarme"

Benavidez (29-0, 24 KOs) superó en una cómoda decisión el sábado por la noche al ex medallista olímpico ucraniano Oleksandr Gvozdyk, pero todavía sigue con la mirada fija en el mayor reto en los supermedianos.

David Benavidez quiere grandes retos

“Me siguen preguntando por el Canelo, pero no me importa el Canelo. Quiero seguir en mi propio carril y por eso vine a las 175 libras. He intentado conseguir esa pelea con el Canelo desde hace mucho, mucho tiempo, y como pueden ver, ya tengo el nivel de atracción estelar con la gente, a la gente le gusta como peleo e interactúa muy bien conmigo, pero esa sería una pelea muy grande", mencionó el invicto de 29 años de edad nacido en Phoenix Arizona.

Todos quieren ver el Benavidez-Canelo

“Es una pelea en la que todos ganan, el mundo del boxeo gana, los fans ganan, y es la pelea que tenemos que hacer. Si realmente Canelo cree que es el mejor del mundo, que venga a ganarme y a callarme la boca. Mientras, yo voy a seguir aquí contendiendo, y trabajando duro. Y voy a seguir demostrándoles por qué soy el Monstruo Mexicano”, destacó.

David Benavidez buscará ejercer su opción una vez más de mandatorio de las 168 libras para combate ante Saúl Álvarez o sino seguir su camino como nuevo campeón interino de peso semipesado en espera de un futuro choque ante Dmitry Bivol o Artur Beterbiev que son los actuales reyes de la categoría.