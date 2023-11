David Benavidez: "Trabajé muy duro y sigo callando a los críticos"

"No me sorprende. Sé lo duro que trabajé en este campamento. Y como les he estado diciendo a todos durante mucho tiempo, las peleas se ganan en el campo de entrenamiento. No dejé ninguna piedra sin remover en el campo de entrenamiento, trabajé duro y creo que se nota. Quiero decir, hay muchos críticos que (dijeron) 'Boo Boo' me va a superar, que mi defensa no es buena, que me van a golpear", mencionó el ahora apodado como "El Monstruo Mexicano".

"Dijeron lo mismo con Caleb Plant, y sigo callando a todos los críticos. Saben, ustedes dicen que no puedo hacer algo, pero entro allí y me veo completamente diferente de lo que ustedes creen que voy a ver. Ya sabes, entonces sería mejor si los críticos pudieran mantener la boca cerrada, porque estoy escuchando todo lo que ustedes dicen”, añadió.

Ahora, el histórico campeón más joven de la categoría de las 168 libras espera enfrentar en el 2024 al súper campeón mexicano Canelo Álvarez.