"Después de esta pelea me iré", destaca Tyson Fury

"Puedo vivir sin el boxeo, después de esta pelea, me iré. Mucha gente no me cree. Vi a mi papá hacer una entrevista el otro día, no se va a ir. No puede vivir sin boxear. Pero ahí es donde todos subestiman el gran Gypsy King puede vivir sin boxear”, mencionó Tyson Fury a ESPN.

“Soy dos veces campeón mundial de peso pesado”, expresó. “Estoy Invicto en mi campaña de 13 a 14 años como profesional. Gané todos los cinturones que hay para ganar. Rompí muchos récords. Lo he realizado muy bien”, destacó el boxeador de 33 años.

Fury no buscará la unificación de títulos de la categoría de pesos pesados, contra el vencedor de la posible revancha entre el ucraniano Oleksandr Usyk, actual poseedor de los cinturones AMB, FIB y OMB, y Anthony Joshua.

Podrás sintonizar esta pelea mañana a través de la señal de Telemetro desde la 1:00 pm.