Devin Haney y Vasyl Lomachenko se enfrentarán por todos los títulos ligeros﻿

El campeón estadunidense Devin Haney se enfrentará al ex campeón y ex medallista olímpico ucraniano Vasyl Lomachenko por todos los títulos de la categoria de peso ligero en el MGM Grand de Las Vegas.

El Rey de las 135 libras

"The Dream" Devin Haney ostenta el oro de peso ligero desde 2019 cuando venció a Zaur Abdullaev por el cinturón interino del CMB (luego fue ascendido). Peleando en el patio trasero de Kambosos en Australia en junio de 2022, Haney dominó para ganar los cinturones de la AMB, la FIB, la OMB y The Ring para convertirse en campeón indiscutible.

Haney viene de superar en dos ocasiones al australiano George Kambosos Jr, mientras que Lomachenko en su ultimo combate superó a Jamaine Ortiz en octubre.

Choque de altura

Esta es la pelea que los fanáticos realmente quieren, y lo hice posible. He mejorado dos veces desde la revancha de Kambosos, y lo creas o no, cuanto mejor es mi oponente, mejor me desempeño. No puedo esperar para esta pelea.