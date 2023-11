Dmitry Bivol habla de por qué no se dio revancha con Canelo Álvarez

El púgil ruso Dmitry Bivol habló en entrevista para Fight Hub sobre Canelo Álvarez, revelando razones por las que no hubo una revancha inmediata con Saúl "Canelo" Álvarez.

“Nadie nunca me preguntó cuánto (dinero) quería ganar, nadie. Vi que le preguntaron sobre eso. Quizás su equipo no le dio toda la información, porque se notaba muy confiado cuando lo dijo, pero quizás fue porque su equipo no le dijo toda la verdad, de que nunca hablaron con nosotros sobre una revancha”, mencionó el invicto campeón de peso semipesado.