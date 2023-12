Dmitry Bivol regresó por lo alto con victoria ante Lyndon Arthur

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIzquierdazoBox%2Fstatus%2F1738671632242155812&partner=&hide_thread=false ¡SÓLIDO REGRESO DE DMITRY BIVOL!



Después de poco más de un año de inactividad, el ruso lució muy superior ante Lyndon Arthur y lo derrota por decisión unánime.



120-107 terminaron las tres tarjetas.



Le dio una verdadera golpiza al británico.#DayOfReckoning pic.twitter.com/4rp0VgN13A — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) December 23, 2023

La victoria de Bivol se dio en una velada llamada Day of Reckoning y que lideran los combates entre Anthony Joshua vs Otto Wallin y Deontay Wilder vs Joseph Parker.