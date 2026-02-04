El campeón Nick Ball enfrentará reto ante el "Rompe Corazones" Brandon Figueroa en Liverpool

El actual campeón mundial AMB de la categoría de peso pluma Nick Ball enfrentará este fin de semana en la ciudad de Liverpool al siempre agresivo retador Brandon Figueroa, liderando velada de Queensberry Promotions del reconocido promotor británico Frank Warren.

Ball (23-0-1, 13 KOs), de 28 años de edad tendrá un nuevo reto en su carrera, esta vez ante uno que experiencia en este tipo de combates, Figueroa (26-2-1, 19 KOs), estadounidense de 29 años de edad, que viene de recuperar el camino de la victoria ante Joet González.

Por otra parte, el reinante campeón llega a este pleito tras derrotar a Sam Goodman en el ANB Arena de Riad en el mes de agosto del año 2025, en una velada que también vio a Raymond Ford, púgil a quien Ball le quitó el invicto en su carrera.

El "Rompe Corazones" quiere seguir el camino del triunfo ante Nick Ball

Antes de su cara a cara ante Joet González, Brandon Figueroa había caído ante Stephen Fulton, en una oportunidad titular en el CMB, en una decisión desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, mismo atleta que le hizo caer derrotado por primera vez en su carrera, en la primera vez que se vieron las caras en el año 2021.

Anteriormente el "Rompe Corazones" contaba con grandes nombres en su currículum, como Mark Masayo, Jessi Magdaleno y Luis "Pantera" Nery, pero ahora deberá ir a casa del campeón a buscar destronarlo.

El Echo Arena de la ciudad de Liverpool, Inglaterra será el escenario para este choque que promete ser explosivo, por el estilo de ambos púgiles de las 126 libras y que será trasmitido por DAZN.