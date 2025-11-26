"Bam" Jesse Rodríguez, el niño de Álamo que ha sorprendido al mundo con sus puños

Con una inspiración y apoyo familiar, el estadounidense con raíces mexicanas Jesse Rodríguez inició su carrera como boxeador, desde su tierra natal, Álamo en Texas, en un barrio con familias mexicoamericanas que buscaban un mejor futuro, uno que llegó en el deporte de los puños.

Rodríguez, un pequeño niño con guardia zurda nacido en el año 2000 dio sus primeros pasos en el ring inspirado por su hermano mayor y ex campeón Joshua Franco, quien brilló en el peso supermosca.

Jesse James tuvo traspiés en su carrera amateur, perdiendo sus primeros combates, caídas que lo hicieron levantarse con una inmensa fuerza, que lo llevaría a convertirse tiempo después en campeón juvenil de Estados Unidos en dos ocasiones, más medalla en campeonato mundial, lo que llamó la atención de fanáticos del deporte.

Con un giro de 360 grados, el apodado como "Bam" saltó al escenario como profesional, sorprendiendo con su técnica, poder y explosividad, dejando rivales en el camino con KOs sorprendentes.

Un apoyo incondicional para Jesse Rodríguez

Luego de un inicio contundente en el profesionalismo, Rodríguez recordó como el apoyo le dio un extra a su vida deportiva, algo que recuerda con mucha emotividad.

“Mi papá dejó su trabajo cuando yo era chico para acompañarme a todas las peleas. Él apostó por mí antes de que yo fuera alguien, y eso nunca lo voy a olvidar. Mi mamá trabajaba doble turno para mantenernos, para que nada me faltara mientras yo perseguía un sueño que, en ese momento, parecía imposible", señaló el tejano.

Con el pasar de los años, Álamo, un territorio de poco más de 20.000 habitantes vio crecer a una estrella, que se perfilaba como futuro en el deporte.

En el año 2022 se convirtió en campeón mundial en el peso supermosca, en una actuación brillante ante el experimentado Carlos Cuadras, en velada en el Footprint Center en Phoenix. Con una solidez y precisión envidiable, el atleta de 1.63m de estatura defendió en dos ocasiones el título mundial CMB, una de ellas ante el fuerte púgil tailandés "Srisaket Sor Rungvisai".

Después bajó a peso mosca y consiguió unificar cinturones ante Sunny Edwards, su último capítulo en las 112 libras.

Un "Bam" de presente y futuro

Con marca perfecta y un ascenso de nivel increíble, Jesse Rodríguez volvió a las 118 libras (peso supermosca )en el 2024 para ganarle de manera contundente con un KO por un gancho al hígado a Juan Francisco "El Gallo" Estrada, lo que le valió ingresar al top 10 de los mejores libra por libra del mundo, según Te Ring magazine.

"Bam" atrajo las miradas del mundo por su talento, su buena defensa, contragolpe impecable y el manejo de ángulos como pocos jovenes pueden hacerlo arriba del ring.

Con 25 años de edad, el talentoso zurdo unificó ante Phumelela Cafu y recientemente ante Fernando Daniel "Puma" Martínez en Arabia Saudita, un pleito que lo hizo ver fácil, con un KO en el asalto 10, en un esperado cara a cara.

Después de su actuación en el ANB Arena de la ciudad de Riyadh, el todavía residente en San Antonio, Texas ha ascendido al puesto número 4 en el ranking libra por libra The Ring Magazine, dando un golpe sobre la mesa y con la mira puesta en conseguir ser el campeón indiscutible de la categoría.

Una historia que apenas comienza, pero que va en camino a escribirse con más letras doradas para un joven que vio la oscuridad en su inicio, pero que ha brillado con luz propia.