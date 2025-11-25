Isaac Cruz vs Lamont Roach Jr: Fecha, hora y dónde ver en vivo velada en San Antonio, Texas

El mexicano Isaac Cruz y el estadounidense Lamont Roach Jr se enfrentarán en evento principal de Premier Boxing Champions el próximo 6 de octubre en la ciudad de San Antonio, Texas en combate de la categoría de peso superligero.

Cruz (28-3-1, 18 KOs), uno de los favoritos del público por su agresivo estilo de pelea defenderá su cetro dorado interino, tras ganarle contundentemente a su compatriota Omar Salcido Gamez el pasado mes de julio en el MGM Grand, Garden Arena de Las Vegas, en un pleito a 10 asaltos, rival que llegó de última hora tras caerse combate de revancha ante Ángel "Tashiro" Fierro.

Por su parte, su rival, Roach Jr (25-1-2, 10 KOs), de 30 años tendrá un nuevo ascenso de categoría, luego de dejar los superpluma para retar a Gervonta Davis en los ligero, pleito que terminó empate, pero ahora irá ante un reto mayor en los superligero.

Isaac Cruz vs Lamont Roach Jr: Fecha, hora y dónde ver en vivo

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Hora: 8:00 P.M. arranca el evento en el en el Frost Bank Center de la ciudad de San Antonio, Texas.

La cartelera principal la podrás sintonizar a través de la señal de RPC y Telemetro con Lo Mejor del Boxeo.

La noche la completarán 3 combates más de título mundial, con grandes atletas como Erislandy Lara, Zhanibek Alimkhanuly, Stephen Fulton, O'Shaquie Foster, Jesús "El Mono" Ramos y Shane Mosley Jr.