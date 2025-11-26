¿Quién es Lamont Roach Jr, próximo rival de Pitbull Cruz?

El estadounidense Lamont Roach Jr tendrá un nuevo reto en su carrera, el próximo 6 de diciembre en velada de Premier Boxing Champions, como rival del peligroso campeón de la categoría de peso superligero, el mexicano Isaac Cruz, "Pitbull".

Roach enfrentará un combate en una nueva división de peso, luego de su gran ascenso desde las 130 libras.

¿Quién es Lamont Roach Jr?

Roach Jr es un púgil originario de Washington, District of Columbia, Estados Unidos con marca profesional de 25 triunfos, 1 derrota, 2 empates y 10 de sus victoria por la vía rápida.

Con 30 años de edad, el apodado como "The Reaper" ha tenido un ascenso considerable en el boxeo en sus últimas salidas al cuadrilátero, luego de coronarse campeón de peso súperpluma y saltando a los ligeros para sorprender al pegador Gervonta Davis, con el cual empató en el Barclays Center, Brooklyn el pasado mes de marzo.

Ahora, subirá una categoría de peso más, a los superligero para retar al interino campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Pitbull Cruz.

Un estilista de gran calibre, pero que no huye a la "guerra" en la corta distancia, con su guardia diestra y contragolpe preciso se torna díficl para sus rivales, así como lo demostró ante "Tank".

La única derrota del ahora residente en Maryland, Estados Unidos fue en el año 2019 ante Jamel Herring en Chukchansi Park, Fresno en la ciudad de California y desde entonces ganó 6 de manera consecutiva antes del enfrentamiento ante el campeón ligero Gervonta Davis el presente año 2025.

El cara a cara será ante un nuevo pegador en busca de asaltar las 140 libras, en un evento que tendrá 4 choques por título mundial y que podrás sintonizar a través de la señal de RPC y Telemetro.