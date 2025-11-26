Isaac Cruz vs Lamont Roach Jr: Cartelera completa con 4 peleas de título mundial

El mexicano Isaac Cruz se enfrentará al estadounidense Lamont Roach Jr, en combate por el cinturón interino CMB de la categoría de peso superligero, el sábado 6 de diciembre desde el Frost Bank Center en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Cruz (28-3-1, 18 KOs), de 27 años de edad se verá cara a cara ante el campeón superpluma que ha ascendido grandemente Roach Jr (25-1-2, 10 KOs), de 30 años en un combate por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo de las 140 libras.

El originario del Distrito Federal de México defenderá su cetro dorado tras ganarle contundentemente a su compatriota Omar Salcido Gamez el pasado mes de julio en el MGM Grand, Garden Arena de Las Vegas, en un pleito a 10 asaltos, un rival que llegó de última hora tras caerse combate de revancha ante Ángel "Tashiro" Fierro.

Por su parte, Roach Jr llega a este pleito luego de sorprender a Gervonta Davis, en su ascenso al peso ligero, pleito que se llevó a cabo en el mes de marzo del presente año y que terminó en empate , pero con una actuación de gran calibre del apodado como "The Reaper", que mostró un contragolpe de altura.

Cartelera principal del Isaac Cruz vs Lamont Roach Jr

Isaac Cruz vs Lamont Roach Jr, campeonato interino de peso superligero.

Janibek Alimkhanuly vs Erislandy “The American Dream” Lara , en unificación de peso mediano, con los cetros dorados OMB y FIB en juego.

O'Shaquie Foster vs Stephen Fulton por el campeonato mundial superpluma del CMB.

Alejandro "El Mono" Ramos Jr vs Shane Mosley Jr, combate por el título interino CMB de los medianos, en la apertura del evento principal que podrás sintonizar a través de la señal de RPC y Telemetro con Lo Mejor del Boxeo desde las 8:00 P.M.