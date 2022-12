El ex campeón Vitali Klitschko habla de la complicada situación en Ucrania

El ex boxeador ucraniano y ahora político Vitali Klitschko habló en exclusiva con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la situación actual de su país.

“Acabo de finalizar una conferencia con Vitali Klitschko, quien describió cómo es la vida actualmente en Ucrania”, escribió Mauricio Sulaimán en su cuenta de Twitter. “Imagínate despertar en temperaturas que te congelas, sin calefacción, sin electricidad, sin agua. No puedes ir al baño, no hay señal de teléfono celular y no hay comida, mientras esperas que una bomba impacte tu casa”, mencionó Vitali.