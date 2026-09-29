La semana de la pelea llega para el británico Ben Whittaker

El invicto británico Ben Whittaker intentará afianzar su estatus como aspirante número uno al Campeonato Mundial de Peso Semipesado de la FIB este fin de semana cuando se enfrente a Conor Wallace en su ciudad natal de Birmingham en velada de Matchroom Boxing y DAZN.

Whittaker (12-0-1, 9 KOs), de 29 años de edad tendrá cara a cara de gran calibre, ante un Wallace (17-1, 12 KOs), de 30 años de edad, en el que hasta ahora es el mayor reto de su joven y prometedora carrera.

"The Surgeon" buscará salir con sus manos levantadas del pleito de eliminatoria titular, de un cetro dorado de la FIB que tiene en su poder el ruso Dmitry Bivol, actual campeón unificado de la categoría de las 175 libras.

El ex medallista olímpico llegará a este pleito de eliminatoria luego de hacer su debut de forma espectacular en Estados Unidos, con un triunfo Richard Rivera en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York el pasado 27 de junio.

Con la mira puesta en oportunidad titular

"Benzo" de ganar el pleito se coloca a un paso de la pelea por el título mundial FIB, además de también estar altamente ranqueado en el CMB, en donde también podría aspirar a los máximos honores, unos que hasta el momento tiene el "Monstruo Mexicano" David Benavidez, púgil que ganó campeonatos cruceros en el pasado mes de mayo ante "Zurdo" Ramírez, pero que no ha renunciado de manera oficial al cetro verde y oro semipesado.

La velada Whittaker-Wallace será transmitida a través de DAZN Boxing desde West Midlands, Birmingham, Inglaterra.

FUENTE: Matchroom Boxing