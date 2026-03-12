CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  12 de marzo de 2026 - 11:20

Champions League: UEFA abre expediente a Pedro Neto por empujar a recogepelotas

La UEFA anunció la apertura de un expediente disciplinario al jugador portugués del Chelsea Pedro Neto por comportamiento antideportivo en el campo del PSG.

La UEFA anunció la apertura de un expediente disciplinario al jugador portugués del Chelsea Pedro Neto por comportamiento antideportivo anoche en el campo del PSG (5-2), en el que empujó a un recogepelotas para tratar de quitarle el balón y poder sacar rápido de banda cuando su equipo perdía.

Los órganos de Disciplina resolverán el procedimiento abierto a Neto, que después pidió disculpas personalmente en privado al joven y también lo hizo de forma pública tras el final del encuentro en el Parque de los Príncipes parisino

"Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido", dijo, tras explicar que, como su francés no es muy bueno, su compatriota Vitinha le ayudó a hablar con el chico.

FUENTE: EFE

