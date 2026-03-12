Champions League: UEFA abre expediente a Pedro Neto por empujar a recogepelotas

La UEFA anunció la apertura de un expediente disciplinario al jugador portugués del Chelsea Pedro Neto por comportamiento antideportivo anoche en el campo del PSG (5-2), en el que empujó a un recogepelotas para tratar de quitarle el balón y poder sacar rápido de banda cuando su equipo perdía.
"Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido", dijo, tras explicar que, como su francés no es muy bueno, su compatriota Vitinha le ayudó a hablar con el chico.
FUENTE: EFE