Champions League: UEFA abre expediente a Pedro Neto por empujar a recogepelotas

La UEFA anunció la apertura de un expediente disciplinario al jugador portugués del Chelsea Pedro Neto por comportamiento antideportivo anoche en el campo del PSG (5-2), en el que empujó a un recogepelotas para tratar de quitarle el balón y poder sacar rápido de banda cuando su equipo perdía.

Los órganos de Disciplina resolverán el procedimiento abierto a Neto, que después pidió disculpas personalmente en privado al joven y también lo hizo de forma pública tras el final del encuentro en el Parque de los Príncipes parisino

"Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido", dijo, tras explicar que, como su francés no es muy bueno, su compatriota Vitinha le ayudó a hablar con el chico. FUENTE: EFE