El "Shu Shu" Bruce Carrington y una especial representación de New York

El invicto púgil estadounidense Bruce Carrington enfrentará este fin de semana un gran reto en su carrera, un pleito por el cetro dorado de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y lo hará en la tierra que representa con orgullo, New York.

Carrington (16-0, 9 KOs), de 28 años de edad medirá fuerzas ante Carlos Castro (30-14, 3 KOs), originario de Obregón, Sonora, México en velada Téofimo-Shakur en el Madison Square Garden, New York, New York, Estados Unidos.

Bruce Carrington, un orgulloso hijo de New York

En la semana de la pelea se le ha visto al apodado como "Shu Shu" vistiendo los populares colores de los Yankees de New York, la ganadora franquicia de las Grandes Ligas (MLB), equipo del que es fanático en el deporte.

Ring ambassador Bruce "Shu Shu" Carrington ready to install "Shu World Order" with a win this weekend vs Carlos Castro



The Ring VI | Exclusively on DAZN | Jan 31st in NYC

El diestro de 1.73 m de estatura, quien en su momento enfrentó a un panameño (Brayan de Gracia), ahora tendrá un reto de gran calibre, después de medir fuerzas el pasado mes de julio a Mateus Heita, pleito que fue por el cinturón interino verde y oro de las 126 libras.

Carrington-Castro formará parte de los tres pleitos estelares por título mundial en la velada The Ring 6, también junto a Carlos "Bronco" Adames y Austin Williams.