El "Vaquero" Emanuel Navarrete lució impecable en unificación ante "Sugar" Núñez

Emanuel Navarrete ganó una "guerra" mexicana en el desierto ante Eduardo Núñez, por la unificación de títulos en la categoría de peso superpluma desde Glendale, Arizona.

Navarrete, de 31 años de edad aumentó su marca profesional a 40 triunfos y su número 33 por la vía rápida, luego de ganarle un choque al estilo vieja escuela a su compatriota, que tenía en su poder el campeonato mundial de la FIB.

11 asaltos de alto voltaje en el Emanuel Navarrete vs Eduardo Núñez

Desde el primer campanazo los campeones mundiales de las 130 libras se lanzaron en una ofensiva impresionante, en un ida y vuelta constante ante la emoción del público en el Desert Diamond Arena.

Con el pasar de los rounds, el "Vaquero" demostraba su poder, con combinaciones que salían de todos lados, con su habitual estilo poco convencional en el ring, ante las siempre respuestas de "Sugar", que se metía a la corta distancia para soltar sus bombazos de derecha.

En la segunda mitad del pleito el dominio de Navarrete se hizo mostrar en el rostro de su rival, cerrándole el ojo derecho, luego de hacer llegar en gran parte del combate un demoledor gancho de izquierdo, que con sus uppercuts siempre difíciles de descifrar fueron las armas ofensivas más utilizadas del pleito.

Después de finalizar el round 10 el arbitro detuvo las acciones, y el tiempo oficial del triunfo llegó al segundo del undécimo asalto para después ambos púgiles terminaran en un abrazo fraterno, después de un espectáculo boxístico

Un guerrero está de vuelta

"Es prematuro pensar en lo que sigue. "He pasado por muchas cosas para llegar hasta aquí, demasiadas para explicar. Siento que recuperé el corazón, las entrañas de un guerrero mexicano. Quiero seguir mostrando esta versión de mí mismo", mencionó después del pleito el ahora campeón unificado superpluma.

"Ha sido un sueño estar aquí y unificar los títulos. He esperado mucho tiempo esta oportunidad. Núñez era un guerrero. Es difícil ver a tu oponente lastimado, pero es aún más difícil no seguir ganando la pelea. Nunca se sabe qué podría haber pasado en los últimos asaltos. Podría conectarme un golpe y todo habría terminado. Así que necesitaba seguir trabajando", finalizó un visiblemente emocionado "Vaquero", que se sigue consolidando como uno de los más sólidos campenes mexicanos de la actualidad.