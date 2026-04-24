"Bam" Jesse Rodríguez y su primer cara a cara ante el campeón peso gallo Antonio Vargas

La joven estrella estadounidense Jesse Rodríguez vivió su primer cara a cara ante Antonio Vargas, su próximo rival en el ascenso a la categoría de peso gallo.

Rodríguez (23-0, 16 KOs), de 26 años de edad, unificado campeón supermosca tendrá nuevo reto en las 118 libras, en busca de conquistar su tercera división de peso y alfrente tendrá al actual campeón de la AMB, el estadounidense Vargas, que tiene 29 años de edad y marca profesional de 19-1-1, 11 KOs.

El apodado como "Bam" a pesar de subir de categoría llega como favorito para este pleito que se llevará a cabo el próximo 13 de junio en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Jesse Rodríguez no subestima al campeón gallo

“Es un peleador duro. Tiene buena velocidad, así que espero una pelea muy difícil. Mucha gente lo descarta solo porque no es muy conocido, pero el 13 de junio espero una gran pelea y un combate muy reñido por parte de Antonio Vargas. Eso hará que la pelea sea aún mejor”, mencionó en Conferencia de Prensa el originario de Álamo en San Antonio, Texas.

El talentoso y explosivo zurdo llegará a este evento promocionado por Matchroom Boxing y DAZN tras su pelea del 22 de noviembre, cuando noqueó al entonces campeón de la AMB, Fernando Martínez, en el décimo asalto para añadir otro título más a sus vitrinas, además del CMB, OMB y The Ring de las 115 libras.

“La defensa del título no me habría entusiasmado tanto como esta pelea. Subir a otra división, intentar conquistar otro título mundial contra un boxeador como Antonio Vargas me motivará aún más en el gimnasio y me hará salir al cuadrilátero y rendir mucho mejor la noche de la pelea”, finalizó Jesse Rodríguez, actual número 4 libra por libra del mundo, según The Ring Magazine.