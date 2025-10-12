BOXEO Boxeo Internacional -  12 de octubre de 2025 - 12:38

Jaron Ennis se estrena en los superwélter con KO en el 1 asalto en Philadelphia

La estrella de Philadelphia Jaron Ennis acabó con su rival en el 1 asalto en pleito de peso súperwélter en velada de Matchroom Boxing.

FOTO: Ring Magazine

El invicto pegador estadounidense Jaron Ennis vivió un estreno espectacular en la categoría de peso superwélter, con una actuación explosiva en el pleito estelar de la velada de Matchroom Boxing en la ciudad de Philadelphia, su tierra natal.

Ennis (35-0, 31 KOs), de 28 años de edad lució impecable arriba del cuadrilátero ante Uisma Lima en el recién inaugurado Xfinity Mobile Arena, hogar de los 76ers y los Flyers.

Jaron Ennis y un estreno de 1 round

El apodado como "Boots" saltó al escenario con agresividad y lanzando combinaciones de todos los ángulos a su rival, que no presentó mayor peligro.

Jaron Ennis conectó un uppercut temible de mano derecha para luego continuar con bolados de izquierda y derecha hasta que el juez detuvo las acciones a los 1:58 del primer asalto en el combate programado a 12 asaltos por el título interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo.

El hábil ambidiestro se mostró al mundo una vez más y dejó claro que está listo para medirse a los grandes nombres de los súperwélter, como el mencionado de inmediato en la noche Vergil Ortiz (23-0, 21 KOs), un talentoso atleta de 27 años de edad que viene de ganarle con categoría a Israil Madrimov.

