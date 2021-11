JOJO Díaz cerrará el año ante Devin Haney y luego quiere a Gervonta Davis

Devin "The Dream" Haney está invicto con un récord de (26-0, 15 KOs) y viene de hacer una gran pelea en donde venció a Jorge Linares por decisión, mientras que Joseph Díaz mejor conocido como JOJO tiene un récord de (32-1-1, 15 nocauts).

En primera instancia Joseph Díaz se enfrentaría a Ryan García, pero este terminó retirándose debido a una lesión en la mano.

La división ligera del boxeo pasa por un gran momento, muchas de las llamadas estrellas emergentes se posicionan en las 135 libras. Devin Haney, Ryan García, Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Teófimo López son algunos de los nombres que más resaltan en la división.

Joseph Díaz ha mencionado que vencerá a Devin Haney el próximo fin de semana y luego busca desafiar a Gervonta Davis.

JOJO Díaz se siente preparado para obtener la victoria y Oscar De La Hoya lo cree firmemente

“Mi fuerza y mi resistencia es lo que se siente diferente en las 135 libras. A los 130 estaba agotando mi cuerpo, agotando mis músculos, y no solo eso, solo estaba quitando mucho al tratar de hacer ese peso. Siento que ahora no tengo que agotarme”, señaló Joseph Díaz en conferencia de prensa.

Oscar De La Hoya

"Devin Haney vs. Joseph Jojo Diaz, Jr. es uno de los mejores enfrentamientos de peso ligero que pueden tener lugar ahora. Creemos firmemente que Jojo está más que listo, está preparado, está concentrado. Su última pelea fue una demostración increíble de lo que es un verdadero campeón. No solo demostró poder, sino que tenía la velocidad, la inteligencia, el coeficiente intelectual estaba por las nubes. Estoy muy orgulloso de que esté luchando contra otro gran campeón mundial. Como he dicho antes: los estilos hacen peleas y Jojo tiene el estilo perfecto, la mentalidad perfecta para enfadar y vencer al gran campeón mundial Devin Haney”