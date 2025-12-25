Naoya Inoue y Junto Nakatani vivieron cara a cara previo al Japón vs México en Riad

La estrella principal de la noche, Naoya Inoue vio frente a sus ojos a su rival de turno en el peso supergallo, Alan David Picasso, en Conferencia de Prensa previo a velada The Ring V apodada como "La Noche del Samurái" en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.
"Estoy decidido a mostrar una pelea verdaderamente de primer nivel", dejó claro el apodado como "El Monstruo".
Un explosivo combate coestelar del Naoya Inoue vs Alan David Picasso
Otros que se vieron las caras fueron los también invictos Junto "Big Bang" Nakatani y Sebastián "Logan" Hernández, que se enfrentarán en el pleito coestelar de la noche de Japón vs México.
“Quiero superar las expectativas con mi desempeño. Creo que la gente descubrirá un potencial aún mayor en mí en la división de peso pluma junior. Estoy dando todo para desarrollarme”, señaló el japonés que tiene récord profesional de 31 victorias, con 24 por la vía rápida.
Las estrellas de la tierra del sol naciente buscan ganar sus pleitos para enfrentarse en el año 2026, en un combate que podría pasar a la historia en el deporte japonés.