Erling Haaland volvió a brillar con récord incluido en victoria del Manchester City

El delantero noruego Erling Haaland firmó un doblete en la victoria del Manchester City 3-0 sobre el West Ham, para dejar atrás a Cristiano Ronaldo en goles marcados en la Premier League.
Los goles de Erling Haaland en el Manchester City vs West Ham
El City no tardó ni cinco minutos en adelantarse en el marcador. Y, como no, fue Haaland el encargado de desnivelar el choque. El atacante noruego marcó su tanto número 18 en 17 partidos, tras una buena asociación con Phil Foden, que colocó en el punto de penalti el centro que remató su compañero a la red. Necesitó dos intentos, ya que Alphonse Areola despejó el primero, pero no pudo hacer nada en el segundo.
Los hombres de Nuno Espírito Santo perdonaron y lo pagaron, porque Haaland, en un lío defensivo del West Ham, y rodeado de rebotes, selló el partido con su tanto número 19, el tercero del City y el tanto que certificó tres puntos con los que el equipo de Guardiola dio un paso firme hacia el liderato (37 puntos). Se le escapó el 'hat trick' porque falló un mano a mano, pero su equipo cumplió. Será líder si falla el Arsenal (36 puntos).
FUENTE: EFE