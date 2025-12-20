Pedri: ¿Qué lesión tiene y cuánto tiempo estaría de baja?

Pedri , centrocampista del FC Barcelona , es baja para el partido de la jornada 17 el domingo contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares.

"Pedri está lesionado y no estoy contento con esto. Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos correr riesgos. Es lo mejor ahora. Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y en la Supercopa", explicó Hansi Flick en rueda de prensa.

El jugador del primer equipo , , es baja para el partido contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares. Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido… pic.twitter.com/F1GL2UgIgq

El español de 23 años tiene unas molestias musculares en los isquiotibiales y durante las fiestas navideñas hará trabajo de recuperación para poder estar en plenas condiciones en el derbi ante el Espanyol del próximo 3 de enero.

¿Cuándo volvería Pedri de su lesión?

Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido contra el RCD Espanyol en LaLiga y llegue a plenitud a la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club, el 7 de enero