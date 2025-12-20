LALIGA Fútbol Internacional -  20 de diciembre de 2025 - 11:23

Pedri: ¿Qué lesión tiene y cuánto tiempo estaría de baja?

El mediocampista Pedri, presenta unas leves molestias musculares, informó el FC Barcelona en un comunicado.

Pedri, centrocampista del FC Barcelona, es baja para el partido de la jornada 17 el domingo contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares.

"Pedri está lesionado y no estoy contento con esto. Lo tenemos que cuidar y que haga tratamiento. No podemos correr riesgos. Es lo mejor ahora. Lo necesitamos para los próximos partidos contra el Espanyol y en la Supercopa", explicó Hansi Flick en rueda de prensa.

El español de 23 años tiene unas molestias musculares en los isquiotibiales y durante las fiestas navideñas hará trabajo de recuperación para poder estar en plenas condiciones en el derbi ante el Espanyol del próximo 3 de enero.

¿Cuándo volvería Pedri de su lesión?

Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido contra el RCD Espanyol en LaLiga y llegue a plenitud a la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club, el 7 de enero

