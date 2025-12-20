Pedri: ¿Qué lesión tiene y cuánto tiempo estaría de baja?

Pedri, centrocampista del FC Barcelona, es baja para el partido de la jornada 17 el domingo contra el Villarreal CF por precaución, debido a unas leves molestias musculares.
El español de 23 años tiene unas molestias musculares en los isquiotibiales y durante las fiestas navideñas hará trabajo de recuperación para poder estar en plenas condiciones en el derbi ante el Espanyol del próximo 3 de enero.
¿Cuándo volvería Pedri de su lesión?
Se espera que el jugador esté disponible para el próximo partido contra el RCD Espanyol en LaLiga y llegue a plenitud a la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club, el 7 de enero