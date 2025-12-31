Oleksandr Usyk derrotó a Daniel Dubois para volver hacerse con los 4 cinturones

El histórico invicto púgil ucraniano Oleksandr Usyk hizo su brillante aparición en el año 2025, consolidándose nuevamente como el indiscutible campeón de la categoría de peso pesado, al derrotar por segunda vez en su carrera al atleta británico Daniel Dubois el pasado mes de julio, en un destacado momento del año.

Usyk se vio cara a cara ante el boxeador de 28 años Dubois de edad en su casa, en el Wembley Stadium, un gran escenario mundialmente conocido y recordado siempre en territorio inglés.

El ex medallista olímpico en Londres y nacido en Simferopol, Crimea, Ucrania brindó un recital en el cuadrilátero y lo terminó de manera espectacular, con un KO en el 5 asalto, con un contragolpe explosivo y una mano izquierda poderosa, que aterrizó en la mandíbula de su rival de turno.

Oleksandr Usyk, el rey pesado

El zurdo de 1,91 m de estatura aumentó su marca profesional a 24 triunfos y 15 de ellos por la vía rápida, en su vuelta al ring desde que le ganó por segunda vez a Tyson Fury en la ciudad Riad, Arabia Saudita.

Uno de los actuales reyes libra por libra del mundo volvió a tener en aquel momento en su poder nuevamente todos los títulos de la máxima categoría de peso del boxeo, un hecho que marca la historia en la nueva era del deporte.

Oleksandr Usyk con tan solo una pelea terminará el año como el número 1 del P4P de The Ring Magazine, después del reciente retiro de Terence Crawford, un talento generacional que será recordado a través de los años.