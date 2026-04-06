Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven: Revelan cartelera completa en las Pirámides de Giza

The Ring Magazine reveló la cartelera completa que se llevará a cabo en las Pirámides de Giza en Egipto, un evento que verá la vuelta al cuadrilátero de Oleksandr Usyk, ante un histórico atleta.
Cartelera completa de Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven
- Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven
- Hamzah Sheeraz contra Alem Begic
- Jack Catterall contra Shakhram Giyasov
- Frank Sánchez vs Richard Torrez Jr
- Mizuki Hiruta vs Mai Soliman
- Basem Mamdouh vs Jamar Talley
- Mahmoud Mobark contra Michael Kalyalya
- Omar Hikal vs Ali Ssurunkuma
El combate entre Hamzah Sheeraz y Alem Begic por el título vacante de peso supermediano de la OMB será el evento coestelar, mientras que Jack Catterall y Shakhram Giyasov se enfrentarán por el cinturón regular de peso wélter de la AMB.
Por otro lado, los pesos pesados Richard Torrez y Frank Sánchez también formarán parte de la cartelera, luego de que su eliminatoria por el título de la FIB, programada para el 28 de marzo, fuera pospuesta debido a una lesión de rodilla de Sánchez.