O'Shaquie Foster defenderá título de peso superpluma ante Raymond Ford

El actual campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) O'Shaquie Foster enfrentará el próximo 30 de mayo a su compatriota estadounidense Raymond Ford, en pleito desde la ciudad de Houston, según información del insider Mike Coppinger.

Foster (24-3, 12 KOs), de 32 años de edad expondrá su cetro dorado de las 130 libras, luego de choque ante un Stephen Fulton que llegaba en sobrepeso en diciembre del pasado año 2025, en un un pleito que ganó por decisión unánime, después de una gran actuación en la ciudad de San Antonio.

Por su parte, Ford (18-1-1, 8 KOs), de 27 años de edad llegará a ese cara a cara después de ganarle en agosto del año pasado a Abraham Nova en velada en el ANB Arena de la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

El originario de Camden, New Jersey anteriormente poseía el cinturón pluma de la AMB tan solo ha visto una derrota en su andar como profesional, aquella ante el británico Nick Ball, que ocurrió en el año 2024.

Ahora, el hombre de casa, de Orange, Texas y apodado como "Ice Water" quiere agregar otro nombre con grandes credenciales a su curriculum, en una velada que será transmitida por DAZN Boxing y que será promovida por Top Rank y Matchroom Boxing.