Paul Butler quiere enfrentar a Naoya Inoue para ser indiscutible del peso gallo

Naoya Inoue demostró el día de hoy que sigue siendo uno de los mejores libras por liba de la actualidad, cuando derrotó por KO en el round 2 al filipino Nonito Donaire en el evento realizado en Saitama.

Inoue quiere convertirse en el rey indiscutible del peso gallo, pero si quiere lograr ese objetivo, necesita quitarle el cinturón de la OMB Paul Butler.

Butler, de 33 años, rápidamente le hizo saber a DAZN que este es el tipo de pelea que siempre ha estado buscando.

“Estamos listos para partir. Empacaría mis maletas mañana. Es el peleador número uno en mi categoría de peso, pero eso no significa que no sea un gran admirador suyo. ¿Cómo no podrías serlo? He estado con algunos luchadores de clase mundial, pero Inoue es algo más", declaró Paul Butler.

“Se han tenido conversaciones sobre una pelea indiscutible y el equipo de Inoue quiere que la pelea se lleve a cabo antes de que él busque ascender, así que eso significa este año. Indiscutible es todo para él y no puede hacer eso antes de pelear conmigo. Estoy desesperado por la pelea y voy a ir allí y dar todo lo que tengo porque eso es lo que se necesita para vencer a un luchador como Inoue”.