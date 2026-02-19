Prospecto estrella Curmel Moton ya tiene oponente para su vuelta al ring el 28 de febrero

El prospecto estrella de Mayweather Promotions Curmel Moton volverá al cuadrilátero el próximo 28 de febrero en velada Elijah Pierce vs Lorenzo Parra por título Internacional de peso pluma en el Turning Stone Resort & Casino, Verona de la ciudad de New York.

Moton (8-0, 6 KOs), de 19 años de edad anteriormente ya había anunciado su vuelta al ring en la misma velada en la que estará el hijo del "PacMan" Jimuel Pacquaio, pero ahora se confirma su rival, el estadounidense Wilfredo Flores.

Curmel Moton in the lab ahead of his return to the ring on Feb 28th on a Manny Pacquiao Promotions card pic.twitter.com/9yjeR7eaqm — Ring Magazine (@ringmagazine) February 14, 2026

El pleito del pupilo del histórico Floyd Mayweather Jr verá acción en 10 asaltos, luego de su aparición en el 2025 ante Renny Viamonte Mastrapa, en una victoria por decisión unánime en su ahora lugar de residencia, Las Vegas.

La vuelta de un explosivo Curmel Moton

Con un 75% de poder noqueador, el originario de Salt Lake City, Utah volverá al escenario, en su primer pleito del año 2026, para un talento que ha llamado la atención grandemente de púgiles y entrenadores desde sus inicios como amateur.

En la promoción de la velada también revelaron que Pacquiao Jr medirá fuerzas ante Luis Santana, luego del empate en su estreno como profesional, uno que dejó dudas.

La velada Pierce-Parra de Manny Pacquiao Promotions con acción de los dos prospectos será trasmitida por DAZN.