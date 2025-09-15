﻿Puma Martínez quiere "ganar títulos y romper récords como Messi en el fútbol"

El púgil argentino Fernando Puma Martínez tiene la mira puesta en el próximo 22 de noviembre, en un pleito que lo puede colocar en lo más alto del boxeo actual y del deporte de su país, cuando se enfrente a "Bam" Jesse Rodríguez en el ANB Arena de la ciudad de Riyadh.

Martínez (18-0, 9 KOs), originario del barrio La Boca en Buenos Aires Argentina enfrentará unificación de la categoría de peso supermosca ante el de Álamo City en San Antonio Texas apodado como "Bam" (22-0, 15 KOs), estrella libra por libra de 25 años de edad.

Puma Martínez en busca de poner a Argentina en lo más alto

“Quería acercar el boxeo a la gente y hacerles saber que tienen un gran campeón y que Argentina hará historia con esta pelea. Quería hacerles sentir que un boxeador argentino puede ganar varios títulos y romper todos los récords, como lo hizo Messi en el fútbol. Estoy muy feliz por el cariño de toda la gente que vino. Es hermoso aquí", mencionó el experimentado atleta de 34 años de edad.

“Será una emoción tremenda para mí. Crecí viendo 'Rocky', siempre quise ese cinturón, y ahora que está ahí para mí me hace muy feliz. Sé que el 'Puma' rugirá allá en Arabia Saudita y lo traeré a casa”, destacó para The Ring Magazine.

“Aún no has peleado con un boxeador como yo. Te vas a estrellar contra la pared. Ten mucho cuidado ahí arriba en el ring”, añadió

“Esta será una de las peleas más difíciles de mi carrera. Sé que tiene una pegada increíble, pero no tiene tanta experiencia como yo. Vengo de varios años como profesional y acabo de pelear con dos monstruos de esta categoría, dos campeones durante mucho tiempo”, finalizó el fuerte pegador argentino.