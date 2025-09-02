¿Quién es Murodjon Akhmadaliev, próximo rival de Naoya Inoue?

El próximo 14 de septiembre, la invicta estrella libra por libra Naoya Inoue volverá al cuadrilátero para exponer sus cinturones de peso supergallo ante un poderoso rival de Uzbekistán y que tendrán como escenario el IG Arena de la ciudad de Nagoya.

Inoue, quien en el mes de mayo aumentó su marca perfecta como profesional a 30 triunfos, con 27 por la vía rápida tendrá un nuevo reto, en un fin de semana especial para el boxeo.

¿Quién es Murodjon Akhmadaliev, rival de Naoya Inoue?

Akhmadaliev, es un atleta uzbeko, que ahora reside en Indio, California, en los Estados Unidos y que cuenta con un récord de 14 victorias, una derrota y 11 por la vía rápida.

El originario de la ciudad de Chust en su última salida al cuadrilátero superó a Luis Castillo en Guadalajara, México por KO en el octavo round del pleito en el mes de mayo.

Con un 78,57% de poder noqueador en su carrera profesional, Murodjon Akhmadaliev enfrentará el reto más grande de su carrera, la que inició en marzo del 2018, con pleito ante David Michel Paz en Brooklyn.

Inoue y Akhmadaliev medirán fuerzas en cartelera en vivo por RPC desde las 3:00 A.M. de Panamá, en un fin de semana que marcará un nuevo capitulo en a historia, ya que un día antes, el sábado 13 de septiembre se verán las caras Terence Crawford y Canelo Álvarez por todos los títulos de peso supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas.