Rolly Romero vs Teófimo López, un choque de poderes en el T-Mobile Arena

El actual campeón de la categoría de peso wélter de la AMB Rolly Romero enfrentará este fin de semana a su antiguo compañero de sparring Teófimo López, en choque de poderes en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

Romero (17-2, 13 KOs), de 30 años de edad defenderá su cinturón de las 147 libras, en velada de Premier Boxing Champions y DAZN ante López (22-2, 13 KOs), estadounidense con raíces hondureñas de 29 años de edad, que hará su primera aparición en la categoría, para enfrentar a un viejo conocido.

El originario de Las Vegas saltará al escenario luego de un tiempo fuera de acciones, tras derrotar el mes de mayo del pasado año 2025 a Ryan García, en aquella cartelera en la ciudad de New York, específicamente en inédito escenario en Times Square.

Por otro lado, "The Takeover" viene de caer ante el habilidoso Shakur Stevenson a inicios del año 2026, en combate superligero en el Madison Square Garden, pero ahora el olímpico en Río 2016 asciende de categoría para estrenarse y en una oportunidad de oro, en un cara a cara que atrae muchos reflectores.

Un choque de poderes con Rolly Romero vs Teófimo López

Un choque de poderes el sábado por la noche, con dos atletas que han demostrado que tienen poder en sus puños, con estilos muy agresivos, de lanzar gran cantidad de golpes y combinaciones, de siempre ir alfrente, pero con un Teófimo más técnico, pero que siempre busca presionar y brindar espectáculo.