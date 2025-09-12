Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford cumplieron en la báscula

El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford , cumplieron con el pesaje para el esperado combate de este sábado en Las Vegas, con grandes implicaciones para los legados de dos de los mejores boxeadores de su generación.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, un recinto para 65.000 aficionados, se convertirá por primera vez en ring de boxeo para hospedar este choque entre dos púgiles que han dominado divisiones enteras.

"Canelo", la gran máquina de hacer dinero del boxeo actual, es el monarca indiscutido del peso supermediano mientras Crawford ostentó todos los cinturones del superligero y welter.

El mexicano, de 35 años, tiene un registro de 63 victorias (39 nocáuts), dos empates y dos derrotas, la primera de ellas en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y la otra en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol, ambas por decisión de los jueces.

Crawford, de 37 años, salió vencedor de sus 41 peleas (31 nocáuts) y ahora asume el reto de ascender dos categorías para ser rival de "Canelo" en la multimillonaria pelea, de la que se reportó que garantizará a Álvarez más de 100 millones de dólares.

El pesaje de Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford

Ambos boxeadores pesaron 167.5 libras en el pesaje celebrado en el Fountainebleu de Las Vegas, Nevada.

FUENTE: AFP