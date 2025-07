"Shu Shu" Bruce Carrington, el nuevo campeón interino pluma que busca amenazar la categoría

FOTO: The Ring

Carrington (16-0, 9 KOs) ganó su combate por decisión unánime en el pleito co estelar de cartelera Zayas-García en el Madison Square Garden Theater, de la ciudad de New York, ganando el cetro dorado de peso pluma.

El originario de Brooklyn, New York ahora se posiciona en la cima de los retadores de las 126 libras, categoría en la que Stephen Fulton es el actual reinante campeón regular del CMB.

Bruce Carrington busca amenazar los peso pluma

Con 28 años de edad, el apodado como "Shu Shu" tiene en la mira a los grandes púgiles que lideran la categoría, como Rafael "El Divino" Espinoza, Angelo Leo, Nick Ball y el anteriormente mencionado Stephen Fulton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/trboxing/status/1949290996346302558&partner=&hide_thread=false Putting on a Shu Shu masterclass pic.twitter.com/IZP7VZHmTV — Top Rank Boxing (@trboxing) July 27, 2025

"Oye, amigo, tenía muchas ganas de demostrar que podía aguantar los 12 asaltos. Y, ya sabes, ese es el nivel de campeonato. Demostré que aguanté los 12 asaltos. Me siento bien. Me sentí en forma. Me sentí listo. Y estoy listo para el siguiente nivel", mencionó el estadounidense después del combate transmitido por ESPN.

Bruce Carrington podría desafiar al campeón regular o convertirse en él, ya que Stephen Fulton tiene en la mira ascender a las 130 libras para enfrentar a O'Shaquie Foster.