Teófimo López y Shakur Stevenson cumplieron en las báscula

Las estrellas estadounidenses Teófimo López y Shakur Stevenson superaron la báscula para hacer completamente oficial su pleito titular en la categoría de peso superligero en el Madison Square Garden de la ciudad de New York de esta sábado 31 de enero.
Con intensidad se vivió el pesaje, en el que se encontraron ambos equipos con muchas palabras de más en el llamado "Trash Talk", antes del esperado enfrentamiento entre dos atletas talentosos de la nueva generación.
Téofimo-Shakur será el pleito estelar de una velada, que ahora vivirá cambios, con la salida de Carlos "Bronco" Adames, que ha sido bajado del combate ante Austin 'Ammo' Williams por enfermedad.
La velada será transmitida a través de la señal de DAZN.