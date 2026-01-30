Teófimo López y Shakur Stevenson cumplieron en las báscula

Las estrellas estadounidenses Teófimo López y Shakur Stevenson superaron la báscula para hacer completamente oficial su pleito titular en la categoría de peso superligero en el Madison Square Garden de la ciudad de New York de esta sábado 31 de enero.

López (24-0, 11 KOs), actual campeón OMB y The Ring de la categoría marcó 139.6 libras, mientras que el invicto originario de Newark, Stevenson (22-1, 13 KOs) pesó 138.6 libras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2017253731889205332&partner=&hide_thread=false Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson official weigh-in results:



Teofimo Lopez - 139.6lbs

Shakur Stevenson - 138.6lbs



The Ring VI | Exclusively on DAZN | Jan 31st in NYC pic.twitter.com/9qFUjzkDbC — Ring Magazine (@ringmagazine) January 30, 2026

Con intensidad se vivió el pesaje, en el que se encontraron ambos equipos con muchas palabras de más en el llamado "Trash Talk", antes del esperado enfrentamiento entre dos atletas talentosos de la nueva generación.

Téofimo-Shakur será el pleito estelar de una velada, que ahora vivirá cambios, con la salida de Carlos "Bronco" Adames, que ha sido bajado del combate ante Austin 'Ammo' Williams por enfermedad.

La velada será transmitida a través de la señal de DAZN.