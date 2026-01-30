Los púgiles estadounidenses Shakur Stevenson y Teófimo López se vieron las caras en Conferencia de Prensa previo a su combate titular de peso superligero de este sábado 31 de enero en el Madison Square Garden de la ciudad de New York.

Stevenson (24-0, 11 KOs), estrella de 28 años de edad tendrá un gran reto en un nuevo ascenso de categoría para medirse al actual campeón OMB de las 140 libras, el talentoso Teófimo López (22-1, 13 KOs), originario de Brooklyn New York y con raíces hondureñas, país al que representó en su momento en Juegos Olímpicos.

Además, en juego estará el cinturón The Ring de "Teo", en una velada que tendrá a guardes talentos en el cuadrilátero, como Keyshawn Davis, Jamaine Ortiz, Carlos "Bronco" Adames y el "Shu Shu" Bruce Carrington, otro orgulloso hijo de New York.

Intenso cara a cara entre Shakur Stevenson y Teófimo López

Con intensidad vivieron el cara a cara después del "trash talk" utilizado en la Conferencia de Prensa, una que los fanáticos disfrutaron de principio a fin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2017017487485817156&partner=&hide_thread=false THE TALKING IS DONE



The Ring VI | Exclusively on DAZN | Jan 31st in NYC pic.twitter.com/VPFmiPwQsh — Ring Magazine (@ringmagazine) January 29, 2026

“Este es mi momento. Llevo años esperándolo. Por fin tengo la oportunidad de demostrar quién soy. Teófimo sacará lo mejor de mí. Sé lo que puedo hacer. Sé lo que él puede hacer. Solo tengo que subir el nivel”, mencionó el originario de Newark, Shakur Stevenson.

Los púgiles serán el plato fuerte de velada llamada The Ring 6 desde el Madison Square Garden de New York, mítico escenario del deporte mundial y que será transmitida a través de la señal de FDAZN.