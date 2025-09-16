Terence Crawford habla de la comparación con Floyd Mayweather Jr

El nuevo reinante campeón indiscutible de peso supermediano Terence Crawford habló de las recientes comparaciones del mundo del boxeo con su compatriota y también histórico múltiple campeón Floyd Mayweather Jr.

"Bud" y "Money" son dos de los pocos campeones en 5 divisiones diferentes de peso, dos talentos estadounidenses que ha liderado los distintos rankings libra por libra a través del tiempo.

Terence Crawford y Floyd Mayweather Jr, dos grandes de su generación

“Floyd fue el mejor de su época. Yo soy el mejor de mi época. No hay necesidad de compararme con Floyd, ni a Floyd conmigo”, señaló "Bud" después de su brillante actuación ante Canelo Álvarez.

Crawford mostró el fin de semana una actuación dominante que trajo muchos recuerdos a sus fanáticos y a estadounidenses que recordaron a Floyd.

Por otra parte, su rival de turno, el mexicano Canelo Álvarez mencionó en Conferencia de Prensa que Terence Crawford "es mucho mejor que Mayweather".

El originario de Omaha, Nebraska emuló a Henry Armstrong como los únicos boxeadores en convertirse en indiscutible en 3 divisiones y el primero en hacerlo en la era de los 4 cinturones.