Turki Al-AlShikh descarta a Canelo Álvarez para Terence Crawford

Turki Al-AlShikh habla de Canelo-Terence Crawford

"Acabo de terminar una reunión importante con mi equipo para planificar las próximas peleas que haremos para 2024-2025. Decidí ignorar la pelea con Canelo, ya que ya no la quiero. En cambio, me concentraré en el mercado estadounidense con peleas más importantes, especialmente para la leyenda Crawford", compartió el saudí en redes sociales.

"Además, apoyaré la realización de peleas para Boots, Haney, Shakur, Ortiz, Anderson, Benavidez, Zepeda y más. Con respecto a Tim Tszyu, hay algo que no está claro con las comunicaciones de su equipo con nuestro equipo, por lo que creo que reconsideraré su situación. y para el resto del mundo, definitivamente, me estoy centrando en la cartelera de la temporada de Riad, edición de Wembley del 21 de septiembre (AJ vs. Dubois) y dependiendo de los resultados y de los resultados de la cartelera de apertura de la temporada de Riad (Bivol vs. Beterbiev) el 12 de octubre, armaré la cartelera para la revancha de Fury vs. Usyk el 21 de diciembre y otra gran cartelera en el primer trimestre de 2025. Estén atentos", finalizó el empresario de 43 años de edad.

"Bud" Crawford recientemente se coronó en su cuarta división de peso, en un duro reto ante Israil Madrimov, combate que dejó a muchos con la duda sobre su futuro ascenso a las 168 libras para medirse al indiscutible súper campeón mexicana.

Por su parte, Canelo Álvarez defenderá sus cinturones en septiembre ante Edgar Berlanga en cartelera de Premier Boxing Champions.