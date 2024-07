Turki Al Alshikh y Eddie Hearn quieren el Terence Crawford vs Jaron Ennis para el 2025

Un soñado Terence Crawford vs Jaron Ennis

“La prioridad número uno es unificar la división. En algún momento va a subir a 154, pero no quieres hacerlo hasta que no hayas solucionado el asunto. Su Excelencia [Turki Alalshikh] me preguntó: '¿Crees que Boots pelearía con Crawford?'. Le dije: 'Sí', pero eso es para el año que viene, vamos a pelear en octubre o noviembre. Le dije a Su Excelencia: 'Tal vez si quieres, haremos un evento coestelar en Beterbiev vs Bivol en octubre'. O podríamos volver aquí... Crawford vs. Boots en el Ball Park, joder, eso me tiene muy emocionado”, destacó Eddie Hearn en Conferencia de Prensa después de combate de peso wélter entre Jaron Ennis y David Avanesyan.

El triunfo de "Boots" Ennis fue su vuelta a Philadelphia desde el año 2018 y el pleito atrajo la mirada de 14.199 espectadores Wells Fargo Center.

Por su parte, "Bud" Crawford (40-0, 31 KOs) tendrá su primer reto en las 154 libras el próximo 3 de agosto, un combate titular ante Israil Madrimov en el BMO Stadium, Los Angeles.

Jaron Ennis, nacido en Philadelphia, Pennsylvania y Terence Crawford, de Omaha, Nebraska podría ser un cara a cara de altura, con dos talentos de gran nivel, que se mantienen con una carrera perfecta como boxeadores profesionales.